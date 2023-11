Le liste di BadTaste vanno bene tutto l’anno. Questa no. Per godersi appieno i titoli che vi proponiamo avete un solo giorno per guardarli: il 25 dicembre. Se vogliamo stare larghi anche il 24 o il 26. Ma più vi allontanate da quella data, meno gusto ci sarà nel guardare i titoli che vi abbiamo selezionato. Stiamo parlando ovviamente di 10 film d’animazione da vedere a Natale. Una sorta di sequel delle indicazioni che vi avevamo dato un anno fa. Questa volta abbiamo stretto di più la prospettiva, andando a prendere alcuni classici delle feste e altri che lo stanno diventando. Troverete molti film dalla media durata, perfetti per una piccola pausa per poi tornare a festeggiare. Insomma: una proposta per tutte le esigenze che possono nascere in quelle magiche 24 ore.

Topolino e la magia del Natale

Diciamo che solo un terzo di Topolino e la magia del Natale sarebbe da inserire nei film d’animazione da vedere a Natale. Ovviamente il riferimento è all’episodio migliore: Un Natale al giorno dove Qui, Quo e Qua vivono il loro Ricomincio da capo. Un incubo fatto di regali, pranzi e parenti! I restanti due episodi sono meno riusciti, ma non impediscono a questa raccolta di essere veramente una visione deliziosa da proporre durante le feste.

Il Grinch

Per chi il Natale lo vuole vivere un po’ come Jep Gambardella, “avendo il potere di farlo fallire” non può mancare il Grinch. Come il Grinch rubò il Natale! Diretto da Chick Jones è un delizioso film per la TV del 1966 e trasmesso dalla CBS ogni anno fino al 1987. Racconta il tentativo della creatura verde di impedire il regolare svolgimento del Natale (tu guarda un po’). Se si cerca qualcosa di più moderno è simpatico anche Il Grinch della Illumination, il film del 2018, dinamico e scanzonato. Non mancano un po’ di gradevoli cattiverie e le solite gag slapstick.

Frozen

Un cavallo di battaglia del Natale. Frozen, molto liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen ha creato due personaggi che hanno segnato una generazione: Elsa e Anna. Ora il suo successo tra i più piccoli pare leggermente calato (ma è una supposizione, non una statistica), colpa di un sequel non male, ma che non è arrivato al cuore come desiderava. A Natale resta un titolo imprescindibile.

Le 5 leggende

Jack Frost, Babbo Natale, la Fata dei denti, Sandman e il Coniglio di Pasqua uniti come degli Avengers in un film di animazione prodotto da Guillermo del Toro. Il nemico? L’Uomo nero che è tornato dopo la sconfitta avvenuta in una guerra del passato che ha liberato il mondo dai suoi “secoli bui”. Un film pieno di azione che dà una spinta all’atmosfera natalizia piegandola in un racconto molto moderno e appassionante. L’animazione del 2012 può risultare un po’ datata ma i bambini resteranno comunque conquistati dai suoi personaggi.

Polar Express

La sperimentazione di Robert Zemeckis del 2004 con la motion capture è stata seguita poi da A Christmas Carol nel 2009. Entrambi si possono vedere, ma abbiamo deciso di inserire Polar Express perché più originale e, a suo modo, si è guadagnato un posto nei classici da 25 dicembre. Per l’epoca fu rivoluzionario, oggi il suo stile genera ricordi in chi era bambino all’epoca. Non poteva quindi mancare nei film d’animazione da vedere a Natale.

La freccia azzurra

Un classico italiano, con invecchiamento d’annata 1996 firmato Enzo D’Alò. La trama è quella di Gianni Rodari ed è strappacuore al punto giusto con la classica divisione tra bambini ricchi, più fortunati e pieni di regali, e il povero orfano Francesco. Forse fuori tempo massimo per molti bambini, non lo è per tutti. L’assistente della Befana, Scarafoni, la fa ammalare per fare in modo che i doni possano arrivare solo a chi se li può permettere e così guadagnarci. Tematiche molto in voga negli anni ’90 che arrivano però forti con colori e animazioni affascinanti. Giocare è un diritto di tutti, così come quello di far festa.

Giuseppe – Il re dei sogni

Vi aspettavate Il principe d’Egitto? Avete fatto bene. Con il suo mix di storia, religione, una grande animazione e un approccio maturo l’hanno fatto diventare un film che, pur non trattando direttamente il tema del Natale, può essere visto durante le feste. È pienamente in atmosfera. Ve ne abbiamo parlato qui, nel nostro articolo interattivo.

Nel 200 è arrivato, ma solo in home video, Giuseppe – Il re dei sogni. Sulla scia dell’ispirazione biblica diventa un prequel de Il principe d’Egitto. Meno rivoluzionario, ma ugualmente appassionante con una storia ben raccontata sia agli adulti che ai bambini. Storie bibliche che sanno di Natale e ad esso conducono.

Rudolph la renna dal naso rosso

Un classico di animazione in stop motion dedicato alla nona e più giovane renna di Babbo Natale. Il film per la TV è basato sulla canzone di Johnny Mark e ha contribuito a rendere celebri le renne che trainano la slitta. Ha occupato i palinsesti delle TV statunitensi con continuità per molti anni. Il tema è sempre quello del Natale che rischia di saltare, ma le canzoni e l’animazione in stop motion di Rankin/Bass lo rendono un gioiellino.

Il pupazzo di neve (The Snowman)

Un gioiellino animato con toni pastello, senza dialoghi e con una sequenza pazzesca (quella di Walking in the Air ovviamente). The Snowman è tratto dal libro di Raymond Briggs e prodotto dalla rete britannica Channel 4. Un cortometraggio di puro fascino in cui un bambino annoiato gioca con la neve e crea un pupazzo che prende vita e lo porta in giro per il mondo fino a raggiungere Babbo Natale. Musica e animazioni al massimo del fascino per un film che esprime Natale in ogni fotogramma

Un Natale da Charlie Brown

Altro classico tra i film d’animazione da vedere a Natale. Charlie Brown si sente depresso. Osserva la neve con aria malinconica, si percepisce escluso dagli altri. Va dal Lucy in veste di psicologa che lo coinvolge nella recita di Natale. Il sarcasmo dei Peanuts funziona bene in questo mediometraggio alla ricerca del vero spirito delle feste. Lo si troverà nelle Scritture, contro il consumismo di una festa diventata troppo commerciale per Charlie Brown. Il mediometraggio è il primo adattamento delle strisce di Schulz a ritmo di musica jazz.

Quali sono i vostri film di animazione da vedere a Natale? Fatecelo sapere nei commenti!

