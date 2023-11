In un mondo sempre più frenetico e caotico, il Natale rimane uno di quei pochi momenti dove potersi ritagliare lo spazio per rimanere con la propria famiglia. E quale modo migliore per concludere una serata passata tra chiacchiere del buon cibo, se non con un film in grado di accontentare proprio tutti? Una scelta che, tendenzialmente, si rivela un vero e proprio incubo per la persona incaricata di proporre le diverse alternative. Persona che si trova magari costretta tra il proprio desiderio di vedere qualcosa di più “adulto” e la necessità di soddisfare anche il fratellino troppo piccolo per tuffarsi in opere come “Una notte violenta e silenziosa” o “Krampus”.

Ebbene, come ogni anno noi di BadTaste proviamo a darvi una mano per passare delle buone feste in casa. Ecco che in questo articolo abbiamo deciso di raccogliere i cinque film da vedere in famiglia, pescando tra i grandi classici e una piccola chicca spesso toppo trascurata. Ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui nostri social, perché nelle prossime settimane troverete moltissimi altri articoli dedicati alle feste natalizie. Dopotutto lo sappiamo: guardare un film di fronte al camino con tutta la famiglia potrebbe essere per qualcuno uno stereotipo e per qualcun altro qualcosa di impossibile da realizzare. Ma non preoccupatevi: come dei moderni Babbi Natale digitali abbiamo a cuore ognuno di voi e sarete tutti accontentati.

Ma ora non perdiamo tempo e tuffiamoci nella nostra lista di cinque film da vedere in famiglia durante le feste di Natale!

IL GRINCH

Partiamo con un grande classico: Il Grinch. Pellicola diretta da Ron Howard e con protagonista un magnifico Jim Carrey, questa storia tratta dai racconti di Theodor Seuss Geisel è perfetta per essere vista da tutta la famiglia. I più grandi si innamoreranno degli atteggiamenti esagerati del Grinch, mentre i più giovani troveranno non solo alcune scene molto divertenti, ma anche una buona morale a corredo di tutto il film. Vi invitiamo, inoltre, a prestare particolare attenzione al trucco indossato da Jim Carrey, che rese le riprese del film un vero inferno. Si parla di una media di tre ore al giorno di make up, una cifra che costrinse persino Ron Howard a ingaggiare un esperto della CIA per insegnare a Jim Carrey come rilassarsi durante le lunghe sezioni di preparazione.

MAMMA, HO PERSO L’AEREO

Impossibile poi non citare Mamma, ho perso l’aereo, datato 1990. Il film, che vanta la solida regia di Chris Columbus, è diventato un punto fermo di chiunque sia cresciuto negli anni Novanta. Il perché si tratti di uno dei film di Natale da vedere insieme alla propria famiglia è ancora più evidente dal 2021, quando su Disney+ è approdato il remake Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo.

Quest’ultima pellicola non ha nulla di tutto quello ha reso immortale il film con protagonista Macaulay Culkin. Non ha dinamiche familiari spaventosamente vicine alla realtà (con pregi e difetti del caso), le gag non servono per far crescere i personaggi, ma solamente per strappare un sorriso e manca gran parte dell’aspetto emotivo presente nel film di Columbus. Vi basti pensare alla scena della chiesa, dove Kevin McCallister ragiona sulla propria famiglia insieme al vecchio Marley. Una scelta di una profondità tale da renderlo diverso dai prodotti per famiglie del giorno d’oggi e che, per questo, va recuperato assolutamente.

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Volendo inserire anche un film italiano, perché non puntare i riflettori verso il trio di comici più importante di sempre: Aldo, Giovanni e Giacomo. Ne La banda dei Babbi Natale troviamo tutto ciò che ha reso famosi i tre comici: battute e drammi reali. Inutile dire Aldo, Giovanni e Giacomo funzionano bene principalmente quando mettono in evidenza il loro aspetto più umano, come ben dimostrano anche i loro due ultimi film. La banda dei Babbi Natale parla di amicizia, di amore e, dovendo scegliere una parola per raccogliere tutto, di legami. Legami che nel periodo di Natale vengono messi in evidenza durate le serate in famiglia e che magari potrebbero essere consolidati proprio guardando questo film.

GREMLINS

Ormai è una certezza: non può esserci una lista di film di Natale senza la presenza di Gremlins, pellicola del 1984 diretta da Joe Dante. Gremlins, inspiegabilmente, riesce a fare tutto: stupisce, emoziona, spaventa, diverte e intenerisce. La storia, scritta da quel Chris Columbus regista del già citato Mamma, ho perso l’aereo, vede l’arrivo di piccolo mogwai in una tipica famiglia americana degli anni Ottanta. Il mogwai è una creatura carina e coccolosa, ma che necessita di particolare attenzione per evitare che gli accadano “cose strane”. Evitiamo di entrare nel dettaglio per non rovinare l’esperienza a chi ancora non ha visto questa splendida pellicola. Una pellicola perfetta per essere vista in famiglia a Natale e che potrebbe soddisfare anche coloro che avrebbero voluto guardare film più “adulti”, ma che si trova costretto ad abbracciare un’opera più trasversale. Ecco: Gremlins è esattamente quel film che può far davvero felici tutti.

THE FAMILY MAN

Chiudiamo con quella che è un’opera estremamente sottovalutata e dimenticata: The Family Man. Pellicola del 2000 diretta dal regista di Rush Hour Brett Ratner, The Family Man vede protagonista un uomo d’affari (interpretato da Nicholas Cage) al quale viene magicamente data la possibilità di vedere come sarebbe andata la sua vita se tredici anni prima avesse fatto una precisa scelta differente. Siamo di fronte, insomma, a un gigantesco “What If” a tema natalizio, che scalda il cuore più di qualsiasi camino acceso. Al suo interno, oltre a una buona storia, troviamo anche un cast di tutto rispetto, che comprende Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven e Robert Downey Sr., padre dell’ormai celeberrimo Robert Downey Jr..

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi film avete già visto e quali vi siete segnati di recuperare in famiglia durante queste feste di Natale? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, scriveteci nei commenti dei nostri canali social (TikTok incluso).

