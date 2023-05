Disponibile su Apple TV+ dal 21 aprile, Ghosted è una action comedy con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas.

Cole (Evans) si innamora di Sadie (de Armas), ma ben presto scopre con sua grande sorpresa che la ragazza altri non è che un agente segreto. Cole finirà per trovarsi suo malgrado coinvolto in un’avventura internazionale. Lo scopo? Salvare il mondo.

Se amate il connubio azione e romanticismo abbiamo alcuni film da consigliarvi simili a Ghosted che potrebbero piacervi.

INNOCENTI BUGIE

Il più simile dell’elenco a Ghosted è Innocenti bugie, film del 2010 con protagonisti Cameron Diaz e Tom Cruise. In questo caso, l’agente segreto è ovviamente Cruise, mentre Diaz interpreta l’innocente e sprovveduta innamorata.

June (Diaz) è in aeroporto pronta a raggiungere Boston dove farà da damigella al matrimonio di sua sorella. Proprio in aeroporto, la ragazza si scontra con Roy (Cruise) restandone subito affascinata. Almeno fino a quando non scopre che l’uomo ha ucciso tutte le persone sull’aereo. Questo è solo l’inizio di un intrigo internazionale in cui June si troverà invischiata contro la sua volontà.

Tra Stati Uniti, Siviglia e Salisburgo, l’azione di certo non manca e la chimica tra gli attori regge sulle spalle un film d’intrattenimento divertente il giusto.

MR & MRS SMITH

Parlando di chimica tra attori non si può non citare il film che ha dato il via ai Brangelina.

Mr & Mrs Smith (2005) è probabilmente più conosciuto per essere stato il set galeotto dell’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ma rientra a pieno titolo nell’elenco di film action romantici.

John e Jane Smith sono una coppia sposata da cinque anni, ormai in crisi. Lo confessano apertamente al proprio analista: non si sopportano più. Ciò che non confessano è di essere agenti segreti al servizio di agenzie rivali. Fino a quando una missione non li porterà a scontrarsi e identificarsi…

Ti amo e ti odio. Il film gioca per tutta la sua durata sullo scontro di sentimenti all’interno della coppia, alternandola con il piano dell’azione. Fingeremo che la cosa più bella sia la trama e non Pitt e Jolie.

NOTTE FOLLE A MANHATTAN

Steve Carrell e Tina Fey. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

In realtà c’è molto altro, perché ci sono anche Mark Ruffalo, un Mark Wahlberg perennemente senza maglietta, Kristen Wiig e James Franco.

Una coppia sposata da anni e annoiata (Phil e Claire), nel tentativo di ravvivare il proprio matrimonio, decide di andare a cena in un elegante bistrot di Manhattan. Qui si troverà coinvolta in uno scambio di persona che la porterà a una notte folle per New York.

In questo film del 2010, Phil e Claire non sono agenti segreti, non hanno doppie vite misteriose. Sono una coppia comune coinvolta in una folle notte di intrighi, chiavette USB e fughe in barca. Con due assi della risata americana come Carrell e Fey il divertimento è assicurato.

MR RIGHT

Pellicola poco conosciuta in Italia, Mr Right (2015) ha come protagonisti Sam Rockwell e Anna Kendrick.

Martha si innamora di Francis. Lo ama nonostante sappia perfettamente che l’uomo è un sicario. Intrecciata una relazione alquanto singolare, i due verranno coinvolti in un losco affare che li porterà a salvarsi la vita a vicenda.

Decisamente più violento e grottesco di Ghosted, Mr Right ha le sue stesse premesse: una persona che si innamora di qualcuno che nasconde una doppia vita. Nonostante Mr Right sia meno improntato all’essere una commedia leggera, possiede comunque una vena umoristica. Solo più macabra.

THE LOST CITY

Ultimo film dell’elenco e anche il più recente, The lost city è una commedia del 2022 con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum (oltre a un irresistibile cameo di Brad Pitt).

Loretta è una solitaria scrittrice di romanzi d’avventura erotici. A fare da modello per la copertina dei suoi libri è lo statuario Alan. Mentre è in tour per promuovere l’ultimo romanzo, Loretta viene rapita da un pazzo miliardario (Daniel Radcliffe) per trovare un antico tesoro perduto. A correre in soccorso di Loretta è Alan, un aiuto decisamente non necessario. La coppia improbabile si troverà costretta a trovare un modo per sopravvivere nella giungla, fuggire e, soprattutto, sopportarsi.

Loretta e Alan non hanno una doppia vita, ma entrambi si trovano coinvolti in una situazione rischiosa e imprevista. Tra parrucche bionde, vestiti di paillettes viola e tombe nascoste i due protagonisti finiranno per conoscersi meglio e, naturalmente innamorarsi.

