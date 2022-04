Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Manca ormai meno di settimana all’uscita americana di, e l’attesa intorno al nuovo film dei Marvel Studios si fa palpabile: ogni giorno arrivano aggiornamenti, e quelli di oggi sono decisamente succosi. Iniziamo da una clip non spoiler che potete vedere qui sopra, si tratta di un estratto della sequenza in cui Strange (Benedict Cumberbatch) combatte Gargantos difendendo America Chavez (Xochitl Gomez). La descrizione dettagliata di tale sequenza, mostrata alla CinemaCon di Las Vegas, è disponibile in questa pagina

Ma è uno spot, probabilmente trapelato online prima del tempo (perché poi è stato rimosso da vari canali e non è stato ancora diffuso ufficialmente), quello che contiene i veri spoiler, e cioè alcuni dei cameo che vedremo nel film e che, in realtà, erano stati già anticipati in passato alimentando le speculazioni dei fan.

Nel video, infatti, vediamo nientemeno che il Professor X (Patrick Stewart, la cui voce si sentiva già nel trailer), seduto su quella che sembra essere la poltrona levitante che utilizzava nella serie animata Insuperabili X-Men. Non è tutto: si vede anche lo scudo che Peggy Carter / Captain Carter (Hayley Atwell) utilizza in What If…?.

Infine, nel video vediamo anche Maria Rambeau come Captain Marvel. In un universo Maria (Lashana Lynch) è la madre di Monica Rambeau (Teyonah Parris) e co-pilota e migliore amica di Carol Danvers (Brie Larson), fondando lo SWORD prima di morire di cancro nel 2020. Ma in un altro universo, è lei Captain Marvel, e la vediamo combattere Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

“Stephen Strange, gli Illuminati ti vedranno ora,” rivela Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) nel video.”Vedremo che tipo di Doctor Strange sei tu,” escalama poi Xavier.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange nel Multiverso della follia sarà nei cinema italiani il 4 maggio.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!