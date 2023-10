Francesco Alò ci parla di Fremont, il film di Babak Jalali con Anaita Wali Zada, Hilda Schmelling, Avis See-tho, Siddique Ahmed, Taban Ibraz, Timur Nusratty, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

FREMONT – LA TRAMA

La ventenne Donya era traduttrice per l’esercito americano in Afghanistan: ora vive nella città californiana di Fremont, in un edificio che ospita altri immigrati afgani come lei, spesso cena da sola in un ristorante guardando soap opera, e la notte non riesce a dormire. Questa routine finisce quando Donya viene assunta per scrivere i messaggi dei biscotti della fortuna prodotti da un’azienda locale, e decide di inviarne uno speciale al mondo.

Classifiche consigliate