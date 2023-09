Presentato in concorso alla 80 esima edizione del Festival di Venezia, Hors-Saison è un film di Stephane Brizé con Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Sharif Andoura, Lucette Beudin.

HORS-SAISON: LA TRAMA

Mathieu vive a Parigi, Alice in una piccola località di mare nella Francia occidentale. Lui è un famoso attore in procinto di compiere cinquant’anni, lei un’insegnante di piano sulla quarantina. Innamorati quindici anni fa, successivamente separati. Il tempo è passato. Ciascuno ha preso la propria strada e le ferite si sono lentamente rimarginate.

Quando Mathieu va in una spa per cercare di superare la malinconia che lo attanaglia, si imbatte in Alice.

