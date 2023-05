Killers of the Flower Moon è un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser, presentato in concorso al Festival di Cannes.

KILLERS OF THE FLOWER MOON: LA TRAMA

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

