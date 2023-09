Presentato in concorso all’80esima edizione del Festival di Venezia, La bête è un film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux, George MacKay.

LA BÊTE, LA TRAMA

In un futuro prossimo in cui regna suprema l’intelligenza artificiale, le emozioni umane sono ormai considerate una minaccia. Per liberarsene, Gabrielle deve purificare il suo DNA: si immerge quindi in vite precedenti, dove rincontra Louis, suo grande amore. Ma la donna è vinta dalla paura, un presagio che la catastrofe è vicina.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

