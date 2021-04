L’Academy ha annunciato oggi i nomi dei primi presentatori della 93esima cerimonia degli Oscar attraverso un promo. Mancano due settimane alla notte degli Oscar, che noi seguiremo con una lunga diretta su Twitch , e finalmente iniziano ad arrivare le prime conferme sullo svolgimento in presenza della cerimonia, che sarà divista tra la Union Station di Los Angeles (dove verranno consegnati i premi) e lo storico Dolby Theatre tra Hollywood Blvd e Highland Ave (dove si svolgeranno le esibizioni).

Per il terzo anno consecutivo non ci sarà un presentatore unico per la serata, ma un “cast d’insieme”. Questo era già capitato 50 anni fa, quando l’Academy ingaggiò 34 “Amici di Oscar” per condurre la serata.

I primi 15 presentatori annunciati oggi sono tutti vincitori o nominati all’Oscar, tranne Zendaya. Si tratta di Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon-Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon.

Vi ricordiamo che la cerimonia degli Oscar si terrà nella notte tra il 25 e il 26 di aprile. Noi di BadTaste.it seguiremo l’evento a partire dalle 23.30 qui sul sito e in streaming sul nostro canale Twitch, inoltre parteciperemo alla lunga maratona diurna sul canale della SlimDogs: alla 18 Gabriele Niola discuterà della categoria miglior regia assieme a Gabriele Mainetti, alle 20 Andrea Bedeschi discuterà delle categorie attore/attrice assieme ad Andrea Arcangeli e alle 23.30 Francesco Alò discuterà della categoria miglior film insieme a Claudio Di Biagio. Nei prossimi giorni vi riveleremo tutti i dettagli!