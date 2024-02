Francesco Alò ci parla di Sound of Freedom – Il canto della libertà, il film di Alejandro Monteverde con Jim Caviezel, Eduardo Verástegui, Mira Sorvino, Bill Camp, al cinema dal 19 febbraio.

Sound of Freedom – Il canto della libertà, la trama

Sound of Freedom – Il Canto della Libertà, film basato su un’incredibile storia vera, punta i riflettori su uno degli argomenti più bui della nostra società. Dopo aver salvato un ragazzino da spietati trafficanti di bambini, un agente federale scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla. Con il tempo che stringe e fronteggiando numerosi ostacoli, lascia il lavoro e si addentra nella giungla colombiana, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di liberarla da un destino peggiore della morte.

