Il Loth Cat debutterà in live action nella serie tv di Ahsoka, e sarà curato dagli stessi creatori di Grogu.

Empire Magazine ha incontrato il cast per parlare dell’adorabile Loth-Cat creato da Legacy Effects che apparirà nel corso della serie Disney+. Rosario Dawson, che interpreta Ahsoka ha detto:

Ringhiava e sembrava carina. Davvero, i dettagli erano di livello superiore.

Natasha Liu Bordizzo, che interpreta Sabine Wren, ha aggiunto:

Quello era il mio piccolo amico! Quel gatto, la complessità del design… Voglio dire, ha un vero scheletro lì sotto, perché è così che controllano le espressioni facciali e tutto il resto.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ ad agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

