Sideshow ha pubblicato le foto ufficiali della Hot Toys di Sabine Wren, direttamente dalle puntate di Ahsoka.

Come al solito, anche l’action figure di Sabine (in scala 1/6) viene venduta con una miriade di accessori: dalla spada laser verde all’ologramma di Ezra, passando per l’armatura da mandaloriana, le armi e il Loth Cat. I pre-ordini saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito Side Show.

I primi quattro episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Twitter

