Ivanna Sakhno, che in Ahsoka interpreta Shin Hati, ha svelato di essersi ispirata anche a Darth Vader per il suo personaggio.

In una recente intervista con StarWars.com, l’attrice ha spiegato che avrebbe persino emulato il respiro affannoso di Vader dietro la sua maschera per aiutarsi a cogliere il senso del lato oscuro:

Se devo essere onesta, in particolare nei momenti oscuri, mi ispiravo a Darth Vader. Non necessariamente lui come personaggio, ma l’oscurità che possiede, e iniziavo a respirare come fa lui prima di fare le riprese e cercare di raggiungere davvero il male dentro di me.