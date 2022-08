Andor: i personaggi affronteranno le differenze di genere all’interno dell’Impero

I personaggi di Andor, la nuova serie tv di Star Wars, affronteranno le differenze di genere all’interno delle file dell’Impero.

Denise Gough, che interpreterà l’ufficiale imperiale Dedra Meero, ha spiegato che il suo personaggio avrà dei livelli di complessità basati anche sul suo genere:

Come donna in quel mondo, per poter avanzare in qualsiasi modo, devi essere 10 volte migliore di chiunque altro in quella stanza. E questo sembrava davvero rilevante per tutto ciò che stiamo attraversando in questo momento. È una cosa intelligente da fare, per mostrarti quanto deve lavorare sodo… Ti fa fare il tifo per lei — e poi dirai, ‘È una psicopatica!’ Quindi state attenti ad affezionarvi…