Andy Serkis è tornato a parlare del futuro di Kino, il suo personaggio visto in Andor, e di un eventuale ritorno nella stagione 2.

Durante un’intervista con EW, Serkis ha parlato di un potenziale ritorno di Kino nella stagione 2 di Andor:

Beh, non ci sono state molte discussioni sull’aldilà di Kino. Tutto quello che sappiamo è che sopravvive. Voglio dire, non lo vediamo morire. Lo vediamo partire per un’ulteriore fase della sua vita. Ma prima di allora, non c’erano discussioni su cosa sarebbe potuto succedere dopo. Ero solo abbastanza entusiasta per l’arco che dovevo interpretare, che era un’illustrazione davvero magnificamente realizzata di un uomo che ha un sistema di credenze che si rompe e non ha più nulla in cui credere, che poi viene riacceso da qualcuno che lo ispira a ritrovare se stesso, per poi sacrificarsi.

Quindi è stato un viaggio davvero straordinario da intraprendere in un ambiente carcerario molto sterile – un viaggio piuttosto sincero considerando l’ambiente in cui si trovano. Ma questa è la genialità della scrittura di Tony Gilroy. Fornisce questi ambienti in cui i personaggi possono prosperare e sopravvivere. E impari a conoscere il loro viaggio interiore, la loro psicologia, le loro complessità e difetti in risposta al mondo in cui si trovano.