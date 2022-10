Marvel Cinematic Universe: Ben Barnes vorrebbe tornare come Jigsaw

Ben Barnes tornerebbe volentieri come Jigsaw nel Marvel Cinematic Universe, se i personaggi di The Punisher dovessero subire lo stesso trattamento di Daredevil.

In una recente intervista, Barnes ha dichiarato di aver amato molto il personaggio, e che tornerebbe volentieri a interpretarlo:

Ho adorato interpretare quel personaggio. Mi è piaciuto un po’ come scoprire nel corso della serie che abbiamo fatto su Netflix, come questo bambino vittima di abusi si trovi nel corpo di un marine psicopatico, sconvolto e sfregiato, e ho adorato quanto fosse imprevedibile. Non sai mai se ti pugnalerà o ti bacerà, o se gli piacerà urlare, arrabbiarsi e sparare contro di te con una mitragliatrice, o se si siederà in un angolo e si dondolerà. Amavo interpretare quel personaggio per questo motivo. È stato molto divertente. Mi è piaciuto molto lavorare con John Bernthal, quindi avrei assolutamente interpretato di nuovo quel personaggio. Mi piacerebbe vedere una versione più intricata, anche nei termini del suo aspetto, forse potremmo renderlo ancora più tumefatto. Forse potremmo sbattere di nuovo la sua faccia su qualcosa, ma canonicamente è morto. Penso che abbiamo in qualche modo chiuso quella storia in un modo abbastanza soddisfacente. Quindi non ho molte speranze di essere richiamato.