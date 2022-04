L’attriceè stata scelta come una delle protagoniste della seconda stagione die, nonostante la popolarità ottenuta grazie alla serie, ha ammesso che i suoi genitori non sono particolarmente felici del fatto che abbia scelto di intraprendere una carriera come attrice.

La venticinquenne ha ottenuto la parte di Edwina Sharma, che attira l’attenzione del Visconte Anthony (Jonathan Bailey) e diventa la preferita della Regina Charlotte tra le ragazze in cerca di un marito.

Charithra, intervistata da Teen Vogue, ha ora raccontato che la sua famiglia avrebbe preferito vederla impegnata con una professione più tradizionale e sicura:

Mi sono sentita sempre portata naturalmente verso questioni più accademiche. I miei genitori non hanno sostenuto o si sono opposti al fatto che recitassi quando ero giovane, semplicemente non se ne preoccupavano e non era qualcosa che ritenevano importante. Il teatro era qualcosa che amavo e non aveva delle conseguenze sui miei studi.

La giovane attrice, che ha ancora un’offerta di lavoro in sospeso fino a dicembre 2022 da parte della società BCG nel settore del management, ha voluto precisare:

Sono felici che io sia contenta e sono orgogliosi dei risultati che ho ottenuto. Sono felici della carriera che ho scelto? Onestamente, no… E non mi aspetterei che lo fossero. Questo non vuol dire che non siano dei bravi genitori e nemmeno che non mi sostengano.

Charithra ha infatti spiegato che tutti erano convinti che la pausa che si era concessa prima di accettare un lavoro in ufficio dedicandosi alla recitazione fosse destinata a essere una parentesi nella sua vita. I suoi genitori, inoltre, sono entrambi immigrati e si sono sempre concentrati sulla possibilità di avere qualcosa di stabile e sicuro nella propria vita e quella dei figli, situazione che non è invece legata a una carriera nel campo della recitazione.

