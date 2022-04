La stagione 2 diha fatto compiere dei passi in avanti anche alla storia delle giovani protagoniste Penelope ed Eloise, mostrandole rispettivamente alle prese con i sentimenti per Colin e Theo.

Il nuovo capitolo della storia si è concluso in modo non particolarmente positivo per le due ragazze. Penelope ha sentito Colin, di cui è innamorata da tempo, mentre diceva agli amici che non potrebbe mai essere interessato alla giovane Featherington dal punto di vista sentimentale, mentre Eloise deve fare i conti con le convenzioni sociali che mettono a rischio il suo rapporto con Theo.

Luke Newton, interprete di Colin, ha spiegato:

Colin non vede quello che ha di fronte agli occhi. Ha questo fantastico legame con questa ragazza, ma il suo giudizio è talmente offuscato dal fatto che sia un giovane che sta cercando il suo scopo, mettendola così tra gli amici. Ha dato spazio alla sua ambizione, che era viaggiare, e ora sta cercando di capire cosa fare. Tutti hanno qualcosa a cui pensare e lui è distratto dall’ambizione, ma è davvero difficile difendere Colin perché ci sono dei momenti in cui persino io penso ‘Amico, stai comportandoti come un cog****e ora!’.

Nicola Coughlan, interprete di Penelope, ha invece aggiunto che Colin sta semplicemente comportandosi come tutti i ragazzi della sua età:

In quel momento era entusiasta e si sentiva, nella sua mente, un eroe perché pensa di aver salvato i Featherington. Non ha realmente pensato a Penelope in modo romantico e, forse, ora lei non lo tratterà più come una divinità. Lei è la miglior amica della sua sorellina. Nei romanzi non si mettono insieme per un altro decennio.

La serie non sembra seguirà fedelmente la storia dei romanzi, quindi i fan dovranno aspettare per scoprire il destino dei personaggi. Eloise, ad esempio, tra le pagine sposa Sir Phillip Crane che, nella seconda stagione, è sposato con Marina Thompson, mentre nei romanzi non esiste Theo.

Claudia Jessie, interprete della giovane Bridgerton, ha sottolineato:

Theo ed Eloise sono davvero carini. Lei è un po’ ribelle. Penso sia più interessante che abbia trascorso del tempo con Theo senza qualcuno che l’accompagni e abbia continuato a farlo, non preoccupandosi delle conseguenze. Amo quell’aspetto di Eloise e ciò che stanno facendo gli autori.

L’attrice ha poi ribadito:

Eloise ha un debole per Theo e amo il fatto che improvvisamente non diventi timida. Arriva e dice ‘Ascoltami, ti penso sempre’. Gli sceneggiatori non hanno reso i suoi sentimenti per Theo stucchevoli. Ha incontrato qualcuno con cui può avere delle interazioni interessanti e sono perfetti uno per l’altro. Quello è il tipo di rapporto che ti aspetti per Eloise come prima storia d’amore.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate nel futuro delle coppie composte da Penelope e Colin e Eloise e Theo?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

