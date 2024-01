Nella serie Echo ritornerà in scena Kingpin (Vincent D’Onofrio) dopo che in Hawkeye la protagonista Maya Lopez (Alaqua Cox) ha scoperto che è stato lui a uccidere suo padre, non Ronin/Occhio di falco (Jeremy Renner).

L’interprete del villain ha parlato del rapporto che Maya e Wilson Fisk avranno nello show, considerando che in passato lui era stato quasi un mentore per lei. D’Onofrio ha spiegato:

Sì, è una relazione un po’ burrascosa. Sì, le cose accadono. Vengono dette cose. Si tratta di un rapporto davvero intenso, questo tipo di rapporto simile a quello tra un padre e una figlia, e il suo desiderio di andare avanti ed essere più vicina alla sua famiglia, e poi entra maggiormente in connessione con la storia dei suoi antenati, nativi americani. Sì, Fisk non ne è felice.

L’attore ha aggiunto:

Penso realmente che questo sia il modo più interessante per presentare questo personaggio, perché può essere un tale mostro. Ma penso che se lo mostriamo sempre mentre ha inoltre un’intensa vita emotiva, come accade alle persone nella vita reale, quello renda sempre più interessante il personaggio. Il fatto che possa cambiare tutto in un attimo se ne ha bisogno. E penso che questo lo renda più pericoloso e più spaventoso.

Alaqua Cox, sull’argomento, ha invece aggiunto parlando a ScreenRant:

Il padre di Maya è morto, ovviamente, e Fisk l’accoglie come un tutore e si prende cura di lei. Ed è quindi in un certo senso folle come Kingpin le insegni lo stile di vita violento che vive e accadano tutte queste menzogne e tradimenti, e succedono tutti questi eventi negativi. Mi piace come mostriamo la piccola Maya sia in grado di stendere qualcuno perché Kingpin era lì e le ha mostrato come. Maya è diventata questa persona piena di rabbia, ha imparato tutto da Kingpin. Vedere quella dinamica in un rapporto è davvero interessante.

Che ne pensate delle dichiarazioni dei protagonisti? Cosa vi aspettate dal rapporto tra Maya e Kingpin nella serie Echo?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook, ScreenRant

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios