In una recente intervista con il LA Times, Emilia Clarke ha difeso la recitazione davanti a un Green Screen dalle polemiche del pubblico.

L’attrice, che in passato ha recitato di fronte a un green screen anche per Game of Thrones e Star Wars, sostiene che sia un metodo di lavoro più legittimo di quanto alcuni credono:

La gente ci dice che non recitiamo veramente di fronte a un Green Screen, e allora io mi chiedo: ‘beh, allora perché chiedono a tutti questi grandi attori di farlo, e perché poi loro accettano?’

Al momento Emilia Clarke fa parte del cast di Secret Invasion, al fianco di Samuel L Jackson, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

