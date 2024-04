Walton Goggins, il Ghoul di Fallout, ha parlato del finale della serie tv, disponibile su Prime Video. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora concluso la visione.

In una recente intervista con GQ Goggins ha parlato del motivo per cui il Ghoul di Fallout è ancora vivo e di cosa si aspetta dal suo futuro:

Ciò che mi ha sorpreso, quando l’ho letto sulla sceneggiatura, anche se avevo un’idea di dove stesse andando a parare… Il tradimento che ha provato, quando ha capito che sua moglie era l’artefice principale di tutta questa esperienza.

Non so se avete provato la stessa cosa guardandolo, ma dal modo in cui il regista ha girato quella particolare sequenza, era come se io stessi guardando nella telecamera, guardando direttamente lei, e lei stesse guardando me. E dal suo punto di vista la sua argomentazione era giusta. Espone un’idea che nella sua mente è a prova di proiettile e non è un compromesso morale; questa è la realtà. E non riesco mai a vederlo in questo modo.

Questa è chiaramente la motivazione per cui è rimasto in vita. Altrimenti perché dovrebbe? Deve essere qualcosa di così importante. Ho un’idea nella mia testa di cosa significhi, ma è per cercare vendetta? Sua figlia è viva? Non conosco la risposta a questa domanda. Sua moglie è viva? Nemmeno io conosco la risposta a questa domanda. Quindi si riuniranno? È un’opportunità per dire ciò che non hai avuto la possibilità di dire 200 anni prima? È così assurdo. Ma Dio, se ami tuo figlio tanto quanto io amo il mio… resisterei per 200 anni, cazzo, pur di guardare di nuovo mio figlio negli occhi.

E penso a quel momento: beh, okay, se sono ancora vivi – nessuno conosce la risposta a quella domanda – se questa è anche solo una possibilità… vorrebbe vederla senza che lei lo veda? E questo mi commuove emotivamente in un modo di cui non posso nemmeno parlare senza piangere, a causa della persona che è diventato. Ma siamo tutti capaci di cambiare. Sicuramente è cambiato. E poi puoi cambiare di nuovo.