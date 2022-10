Kevin Smith ha annunciato il prossimo ospite del SmodCastle Cinema: George R.R. Martin, l’autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Dopo i fratelli russo e Zack Snyder, sarà proprio Martin l’ospite del terzo Q&A aperto al pubblico nel cinema di Kevin Smith. Smith ha comprato l’edifico e negli scorsi mesi ha organizzato dei veri e propri cineforum con ospiti di successo.

I Biglietti sono già in vendita per 30$, con la possibilità di acquistare un biglietto vip per 75$ che oltre al posto, garantirà anche una copia autografata di Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, vol. 1.

Non è stato ancora comunicato che film verrà trasmesso, ma lo spettacolo sarà preceduto come sempre da un Q&A condotto ovviamente da Kevin Smith. Tra le domande probabilmente si parlerà di House of the Dragon, di Game of Thrones e del nuovo libro di Martin.

Qui sotto potete vedere il poster dell’evento:

On November 3rd, at @SmodCinemas!

WINTER IS COMING! Bayonne Boy @GRRMspeaking comes to the Castle to talk comics, movies, & dragons in a free-for-all convo with the epic author behind @GameOfThrones! VIP ticket comes with a signed book! Get tickets now at https://t.co/0Xu9LNrsYv pic.twitter.com/EJxynBOam6 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) October 16, 2022

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book