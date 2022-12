House of the Dragon 2: tra i nuovi personaggi ci saranno anche “Sangue e Formaggio”

La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon ritornerà prossimamente sugli schermi televisivi con gli episodi della stagione 2 e la sceneggiatrice Sara Hess ha anticipato che conterrà la storia di “Sangue e Formaggio (Blood and Cheese).

Per chi non avesse letto il libro Fire & Blood scritto da George R.R. Martin sulla dinastia Targaryen, Sangue e Formaggio sono i soprannomi dati a due personaggi che, dopo la morte di Lucerys, cercano di vendicarsi e sconfiggere la regina Alicent (Olivia Cooke), il principe Aemond (Ewan Mitchell), Re Aegon II (Tom Glynn-Carney) e i Verdi per conto del Principe Daemon (Matt Smith) e della Regina Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Hess, intervistata da Variety, ha dichiarato sulla possibilità che appaiano i personaggi:

Non penso che resterete delusi.

Che ne pensate? State attendendo l’arrivo in House of the Dragon di Sangue e Formaggio?

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Variety