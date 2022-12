La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

I titoli di testa di House of the Dragon hanno un legame con la serie di Game of Thrones, avendo lo stesso stile, e online si è provato a immaginare cosa sarebbe accaduto se i responsabili della serie HBO avessero scelto un approccio diverso, magari simile a Succession.

Molti fan, infatti, non hanno apprezzato che il video utilizzi lo stessa tema musicale di Ramin Djawadi e la rappresentazione di una mappa.

Su Twitter si è invece scelto di inserire il tema composto da Nicholas Britell per accompagnare un montaggio con alcune delle scene della prima stagione e il risultato ha conquistato molti utenti sui social.

Ecco il video:

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Che ne pensate dei titoli di testa di House of the Dragon in stile Succession? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter