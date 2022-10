La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

L’episodio 7 di House of the Dragon ha molte scene al buio, e per alcuni fan è stato impossibile capire alcuni avvenimenti.

Nell’episodio 7 di House of the Dragon gran parte dell’azione avviene di notte e, nonostante al centro ci siano diversi Targaryen con capelli biondi, molti spettatori si sono lamentati su Twitter di non distinguere i personaggi. Si tratta di una lamentela molto simile a quella della battaglia di Grande Inverno nell’ultima stagione di Game of Thrones.

Cant see a single fucking thing on house of the dragon what is going on — whittney (@superjinyoung) October 3, 2022

House of the Dragon is literally the DARKEST show I’ve ever watched. I cannot see SHIT. pic.twitter.com/OmYjRwioOP — N (@nastassiachanel) October 3, 2022

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

