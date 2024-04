Secondo un report, la serie animata di Invincible è stata rinnovata per la stagione 4 e 5, nonostante Amazon non lo abbia ancora confermato.

Il report nasce da Republic che ha pubblicato una nuova opportunità di investimento in collaborazione con Invincible. I creatori di Invincible stanno lavorando all’interno di Skybound per creare un videogioco AAA ambientato nell’universo dei supereroi. La proposta di investimento ha guadagnato molta attenzione e le domande e risposte della pagina suggeriscono che Invincible è stata già rinnovata per la quarta e la quinta stagione.

Amazon al momento non ha ancora confermato, ma probabilmente l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

Il cast vocale della serie creata da Robert Kirkman è composto da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons.

La prima parte della stagione 2 di Invincible è disponibile dal 3 novembre. La seconda parte è disponibile dal 14 marzo.

Fonte; Republic via Comic Book

