In occasione del finale della stagione 2 di Invincible, Robert Kirkman ha svelato alcune anticipazioni sulla stagione 3.

L’autore ha inizialmente parlato di Oliver, e del suo sangue Thraxano che lo porterà a invecchiare più velocemente:

Kirkman ha poi confermato che una delle voci tra Thragg e Conquest (due dei viltrumiti più forti) è già stata scelta:

Lo showrunner si è poi concentrato anche sul rapporto tra Eve e Mark:

Alla fine della seconda stagione c’è una specie di inizio dell’evoluzione della loro relazione. Questa è la storia che sarà davvero uno degli aspetti centrali della terza stagione: qual è la loro relazione, dove va, come cambia e si evolve. Resta da vedere se stanno insieme o no, ufficialmente. Ma c’è sicuramente molto da fare con Mark ed Eve che continuerà nella terza stagione e, si spera, anche oltre.

Infine, Kirkman ha spiegato cos’ha ha imparato il team dalla stagione 2:

Immagino che, sfortunatamente, siamo troppo avanti con la stagione 3 per imparare qualcosa dalla stagione 2, ma penso che stiamo raccogliendo alcune cose su come adattare al meglio questa serie tv. Stiamo imparando diverse cose sul lato dell’animazione che funzionano e non funzionano e che continueranno a migliorare lo spettacolo. Sono molto contento dello show. Adoro come sta andando. Sono fermamente convinto che la Stagione 2 sia migliore della Stagione 1, e la Stagione 3 sarà migliore della Stagione 2. Se saremo abbastanza fortunati da continuare, spero che saremo in grado di continuare a migliorare lo show fino ad avere una stagione che è un prodotto perfetto che non presenta alcun difetto.