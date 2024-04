Tom Hiddleston è tornato a parlare del suo futuro come Loki, dopo la struggente conclusione della serie tv.

Ospite di Jimmy Kimmel, l’attore ha dichiarato di non sapere quando e se tornerà a indossare i panni del dio dell’inganno (ora dio delle storie), ma che è soddisfatto di dove è arrivato:

Non lo so. Non lo so davvero. So che abbiamo raggiunto una sorta di conclusione narrativa con la seconda stagione, il che mi sembra molto soddisfacente. Sono consapevole che ha fatto alcune scelte interessanti, che potrebbero essere accumulate in un film che sembra essere un cattivo, e in passato ha fatto delle scelte sbagliate. Tipo cercare di prendere il controllo di New York e costringere gli Avengers a unirsi per fermarlo, è stata una brutta giornata per lui. Mi piace pensare che 14 anni dopo, stia facendo delle scelte leggermente più generose, amorevoli ed eroiche.