Mercoledì: le ispirazioni della già iconica scena del ballo

Una delle scene più amate di Mercoledì è sicuramente la scena del ballo nel quarto episodio, in cui la giovane Addams si scatena sulla pista. Come altri aspetti della serie tv, anche il ballo è ispirato a diversi prodotti degli anni ’80.

Per gran parte della routine di Mercoledì, Jenna Ortega ha tratto ispirazione da filmati d’archivio di goth che ballavano nei club e da coloro che creavano la musica del loro venerdì sera. Tra i musicisti da cui l’attrice ha preso ispirazione troviamo Siouxsie Sioux, Lene Lovich e Denis Lavant, con “Rich Man’s Frug” di Bob Fosse che aggiunge una spruzzata di swing anni ’60 al ballo.

Il ballo è poi pieno di omaggi ai video a tema Halloween di quel decennio, unendo “Thriller” con Dracula. Vediamo Mercoledì alzare le mani come gli zombi di Jackson, muovendo gli artigli da un lato all’altro. A un certo punto inclina anche il collo come uno zombi, per poi oscillare le braccia. Portando in scena tutto ciò che è fondamentale per un video musicale di Halloween degli anni ’80 per Goo goo muck dei The Cramps.

L’attrice si è poi concentrata su una scena memorabile della serie tv degli anni ’60 de La Famiglia Addams. Nell’episodio intitolato Lurch’s Grand Romance, la piccola Mercoledì insegna al maggiordomo il Drew, un ballo molto simile a quello eseguito da Ortega nella serie tv di Netflix. Potete vederlo qui sotto:

