Meghan Kasperlik, costumista di Moon Knight, ha parlato del look di Jack e di un'ipotetica stagione 2.

In una nuova intervista con Screen Rant per promuovere le steelbook Blu-Ray americane per Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight, Andor e Obi-Wan Kenobi, la costumista Meghan Kasperlik ha parlato dell’adattamento del look di Jake per l’MCU. Le è stato chiesto se ci fossero state conversazioni sull’opportunità di mostrare Jake in costume da Moon Knight se avessero avuto più tempo:

Con Jake, era sempre e solo quel piccolo easter egg, non saremmo mai andati oltre. Quindi è stato davvero importante per me assicurarmi di riuscire a realizzare il tutto per Jake e quel momento iconico. Ho preso una silhouette simile a quella del fumetto e indossa un bomber e un cappello. Quindi ho pensato: “Beh, devo modernizzarlo”, quindi ho usato del denim giapponese grezzo e poi ci metto dentro un piccolo easter egg. Ma si trattava più di far sapere al pubblico chi è questo personaggio. Ma non c’è mai stata una discussione sulla possibilità di inserirlo nel mondo più di così, immagino lo abbiamo inserito per tutte quelle persone che si chiedevano della seconda stagione!

