Oscar Isaac tornerebbe volentieri a interpretare Moon Knight, anche se al momento non ci sono ancora progetti ufficiali per il personaggio.

Ospite dell’evento Middle East Film and Comic Con ad Abu Dhabi, Oscar Isaac ha anticipato dove vorrebbe vedere Moon Knight nel futuro dell’MCU:

Pensavo che fosse interessante vederlo nei Midnight Suns. Ci sono personaggi davvero interessanti lì dentro, e ora che abbiamo gettato le basi per scoprire chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere un’interessante opportunità vederlo come parte di una squadra con le dinamiche che ne conseguono. Quindi penso che sarebbe emozionante, spero davvero che ci sia spazio per esplorare questa possibilità.