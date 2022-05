Se la serie tv disi è conclusa, per il personaggio interpretato da Oscar Isaac le avventure potrebbero continuare, magari in un crossover con ildi

Anche May Calamawy ha detto che se Layla dovesse tornare, vorrebbe un crossover con la versione di Blade interpretata da Mahershala Ali. L’attrice ha svelato che le piacerebbe incontrare anche altri due personaggi:

Non c’è ancora niente che io sappia di cosa faranno con Scarlet Scarab. Ma amo il dottor Strange, sarebbe fantastico incontrarlo. Blade sarebbe fantastico perché ho lavorato con Mahershala Ali e penso che sia meraviglioso. E poi, amo tutte le donne. Amo Agatha. Mi sento come se fossi all’inizio del viaggio, amavo chiunque fosse una specie di cattivo come Nebula. Li trovavo così complessi. Ma onestamente, dipende davvero dalla storia. Voglio incontrare tutti loro.