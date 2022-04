, il tanto amato Tony Stark dai fan dei Marvel Studios, ha dato deoi consigli per affrontare la serie

Il protagonista di Moon Knight è stato recentemente intervistato da Extra e ha svelato che ha chiesto consiglio a Iron Man in persona:

Ho parlato un po’ con Robert Downey Jr. Siamo già amici, e quindi ne abbiamo parlato perché volevo capire cosa aveva provato e quale fosse il suo approccio. Robert è una bella persona con cui parlare, ovviamente di tutto quanto. E per me, è una grande ispirazione, perché anche oggi, il primo Iron Man è un grande film.

Mi ha detto apertamente che pensa che Kevin Feige sia un genio, e che sia aperto ai consigli, collaborativo. Di non preoccuparmi di sottoporre le idee che avevo, e di essere coraggioso con le mie scelte.