La capo sceneggiatrice di Ms Marvel Bisha K Ali ha svelato che Kevin Feige ha bocciato un collegamento tra la serie e Avengers: Endgame.

In una recente intervista con TheWrap, Ali ha svelato che inizialmente aveva proposto che la battaglia di Endgame fosse stata ripresa da dei droni, ma Feige si è opposto fortemente all’idea:

A un certo punto, nei primi giorni di produzione, prima che ampliassimo il team creativo, dissi: “Kevin, e se ci fossero stati dei droni con una diretta in streaming della battaglia di ‘Endgame?”, e lui mi rispose “Bisha, no”. Possibile non ci fosse uno streamer di Twitch in giro durante la battaglia finale di ‘Endgame’? Stiamo scherzando? Penso di aver perso la testa a quel punto, provando a risolvere questo enigma. Quindi è stato davvero un grande viaggio iterativo. Ed è stato qualcosa che in qualche modo è cambiato e si è evoluto fino in fondo. E penso che alla fine l’idea del podcast debba essere stata una proposta di Sana Amanat. O potrebbe anche – in realtà non ho idea da dove sia venuta quell’idea. Ma quando ci siamo integrati nella sceneggiatura, penso che fosse perfetta. Era diventata caratteristica.

Nella serie, si scopre che il mondo ha saputo di gran parte della battaglia di Endgame grazie a un podcast fatto da Scott Lang (Paul Rudd). Ali si è detta positiva alla realizzazione del podcast con Rudd da includere nel canone del MCU.

Non vedo l’ora di ascoltare questo podcast e non vedo l’ora di farlo. Inoltre, perché l’MCU non dovrebbe espandersi nel mondo dei podcast? Come un podcast immaginario? Voglio dire, Paul Rudd, ci stai? Facciamolo. Lo scriverò, ti siedi in una cabina di registrazione. Sarà un buon passatempo. Mi piacerebbe sentirlo. E anche perché — non so se vale per tutti, ma per me i podcast sono lo spazio in cui mi rilasso. Come se fossi ossessionata dai podcast. Quindi sì, Riesco a vedere Kamala seduta in giro ad ascoltarlo tutto il tempo. Mi piacerebbe farlo.