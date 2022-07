Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di stagione di Ms Marvel è disponibile su Disney+ ed è presente una scena post credit dopo i primi titoli di coda.

Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Dopo aver risolto la crisi di Kamran e aver ottenuto il suo nome da super eroe, Kamala si sta riposando sul suo letto. Il bracciale si attiva, e Kamala sparisce nel suo armadio. Al suo posto, compare Carol Danvers (Brie Larson) con un nuovo costume. Captain Marvel non capisce come sia finita sulla terra, e si stupisce della quantità di poster nella camera di Kamala. Appare poi la scritta che annuncia che Ms Marvel tornerà in The Marvels.

Si tratta dell’ennesimo indizio sul fatto che il bracciale di Kamala sia la versione MCU delle Negabande, create nel 1969 da Archie Goodwin e Don Heck su Captain Marvel #16. Tra i poteri delle Negabande proprio il teletrasporto. Recentemente nei fumetti, le Negabande sono state tramutate nelle fedi nuziali di Wiccan (il figlio di Wanda) e Hulking.

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

