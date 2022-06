La regista Deborah Chow ha parlato della possibilità che venga realizzata la stagione 2 di Obi-Wan Kenobi, spiegando che ci sono delle storie che potrebbero essere sviluppate.

Intervistata da RadioTimes, la filmmaker ha spiegato:

L’abbiamo sempre ideata come una miniserie. Non si tratta di una storia in stile avventura settimanale. Si tratta di una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine. Penso che questa storia sia stata concepita per concludersi con una stagione.

Deborah ha però aggiunto:

Ci sono ovviamente più storie che potrei raccontare. Ci sono ovviamente altri 10 anni prima di arrivare all’inizio della storia raccontata in Una Nuova Speranza e con un personaggio come Obi-Wan Kenobi penso che persino guardarlo mentre attraversa il deserto sia alle volte interessante. Quindi chi lo sa? Ora è difficile dirlo, ma non c’era intenzione di proseguire la storia.

La serie prodotta per Disney+ potrebbe forse proseguire con un cambio alla regia:

A questo punto, onestamente, l’unica cosa a cui sto pensando è concedermi una vacanza. Non sono nemmeno arrivata a quel punto. Non riesco ancora a concepirlo. Devo realmente prima finire la serie per arrivare a quel punto.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Deborah Chow? Quali storie vorreste vedere in una potenziale stagione 2 di Obi-Wan Kenobi?

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes