Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 di, disponibile da questa mattina su Disney+, è presente un collegamento a, la serie animata ambientata a cavallo traSe non avete ancora visto la puntata, e non volete spoiler vi invitiamo a non proseguire nella lettura.

Mentre cerca Leia nella fortezza degli Inquisitori, Kenobi si imbatte in una galleria di prigionieri bloccati in un materiale particolare. Tra questi c’è anche Tera Sinube, un Jedi anziano apparso in Star Wars: Clone Wars, che utilizzava la propria spada laser come bastone.

Si tratta di un personaggio secondario e dato che è l’unico ad attrarre l’attenzione di Kenobi, sembra che gli altri personaggi non fossero nella cerchia di conoscenze del maestro Jedi.

Tra gli altri prigionieri quella che è probabilmente la moglie di Roke e un bambino ancora in divisa da Jedi. Qui sotto l’incontro con la salma di Tera Sinube.

