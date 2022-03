tornerà a indossare i panni dinella prossima serie Disney+ dedicata al mondo di Star Wars,

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Christensen ha parlato delle emozioni provate ritornando sul set di Star Wars a fianco di Ewan McGregor:

Senza entrare troppo nei dettagli, è stato fantastico. È un grande onore poter indossare nuovamente quel costume. Ho provato soprattutto un grande entusiasmo perché avevo passato abbastanza tempo con questo personaggio e mi sentivo come se lo conoscessi, e tornare a interpretarlo è stato molto naturale. Ed ero davvero entusiasta di interpretare Darth Vader a questo punto della sequenza temporale perché sembrava una naturale continuazione del mio viaggio con il personaggio. E questo ha significato molto per me.

Soprattutto, l’attore ha confessato che la parte più importante dell’esperienza è stato il ricongiungimento con la sua co-star:

Non so cosa posso condividere in termini di cose tipo dietro le quinte perché non penso che vogliano che dica troppo. Ma posso dirti la prima volta che ho visto di nuovo Ewan nei panni di Obi-Wan , quello è stato un momento molto speciale per me e che ricorderò per molto, molto tempo.