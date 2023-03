Only Murders in the Building

Jeremy Shamos, Linda Emond e Wesley Taylor si uniscono al già nutrito cast della stagione 3 di Only Murders in the Building

I tre si aggiungono, in ruoli non ancora specificati, ai già annunciati Ashley Park, Meryl Streep, Jesse Williams e Paul Rudd.

Nella terza stagione di Only Murders in the Building ritroveremo Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) impegnati nel cercare chi ha ucciso Ben Glenroy (Paul Rudd): nel finale della seconda stagione lo avevamo infatti visto morire sul palco mentre si esibiva a Broadway al fianco di Charles, in uno spettacolo diretto da Oliver. Nel cast anche Tina Fey. Nella terza stagione ci sarà anche Jesse Williams.

La serie è stata co-creata da Steve Martin e John Hoffman, e da loro prodotta a livello esecutivo assieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal con 20th Television.

Fonte: Deadline

