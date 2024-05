Only Murders in the Building

Jane Lynch ha svelato qualche anticipazione sulla sua Sazz nella stagione 4 di Only Murders in the Building, in arrivo prossimamente su Disney+.

Intervistata da People Lynch ha anticipato che la stagione 4 di Only Murders in the Building la vedrà molto più presente, ovviamente nei panni di Sazz:

Beh, sono la vittima dell’omicidio, il che non è uno spoiler. Ci saranno dei flashback davvero fantastici… Non voglio svelarlo però, ma ci sono per molto tempo in questa stagione. Sono in cinque episodi su 10, quindi sono emozionata.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

