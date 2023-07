Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio cinque di Secret Invasion è disponibile da oggi su Disney+ e viene svelato cosa è il Raccolto. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nick Fury spiega a sonya che quyasi ogni Avengers ha versato sangue nella battaglia per la terra contro Thanos, inclusa Carol Danvers. Quando lo scontro è finito Fury ha mandato qualcuno a raccogliere il DNA. Ovviamente si trattava di Skrull e più nello specifico di un gruppo capitanato da Gravik. Gl iunici a conoscenza del Raccolto erano proprio Fury e gli Skrull.

In un cimitero finlandese si trova proprio la fiala contenente il Raccolto (o parte di esso non ci è dato saperlo) e i due la recuperano prima di dirigersi verso New Skrullos.

Nel cast di Secret Invasion Samuel L Jackson, Emilia Clarke Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

