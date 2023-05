Don Cheadle ha parlato del ruolo di Rhodey in Secret Invasion, la nuova serie tv Marvel Studios in arrivo a giugno.

Dalla sua breve apparizione in The Falcon and the Winter Soldier, Rhodey si è tenuto impegnato, assumendo un ruolo importante all’interno del governo degli Stati Uniti.

In una recente intervista con EW, Don Cheadle ha spiegato che Rhodey è salito di livello ed è essenzialmente il “braccio destro del presidente” che lo metterà in una situazione difficile con Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson:

In questo show, non sono completamente in disaccordo, ma in qualche modo è dalla parte opposta rispetto a Fury.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Nel cast ci saranno anche Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Fonte: Comic Book

