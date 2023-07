Il regista Ali Selim ha confermato quando Rhodes è stato sostituito dalla Skrull Raava in Secret Invasion.

In una lunga intervista con Variety, il regista di Secret Invasion ha confermato che Rhodes è stato sostituito ai tempi di Civil War:

Sì è stato sostituito durante Civil War. Molto di quello che avete visto è frutto della sensibilità e dell’abilità recitativa di Don Cheadle.

La cosa di Raava è stata lì fin dall’inizio in cui stavamo progettando gli Skrull e abbiamo deciso “Uno Skrull sceglierebbe un essere umano che avesse le sue caratteristiche facciali?” Se somigliassi un po’ a questo Skrull, perché dovrei nascondermi e trovare un essere umano simile a me? Quindi, abbiamo deviato da questa cosa e abbiamo deciso che dovevamo mostrare che, in molti casi, queste persone si nascondono in un guscio umano, e sceglieranno una razza completamente diversa, un’età diversa , e perché non un genere diverso? Perché una femmina Skrull non potrebbe diventare un maschio umano? Ed è da lì che è nata Raava – cerchiamo solo di essere intelligenti su come si nascondono.