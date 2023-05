Tra le fonti di ispirazione alla base della serie Secret Invasion si saranno anche alcuni film classici che hanno scritto la storia del cinema.

Ali Selim, regista del progetto in arrivo su Disney+, ha infatti svelato che per raccontare il percorso che compie Nick Fury nelle puntate che arriveranno sulla piataforma di streaming ci sono alcuni titoli specifici usati come punti di riferimento.

Il filmmaker ha dichiarato:

Abbiamo parlato molto dei classici noir di spionaggio, come Il terzo uomo. Mentre Nick affronta la situazione, esce da un noir ed entra in un western. Diventa il pistolero solitario che cammina lungo Main Street cercando i cattivi da sconfiggere. Passiamo da Il terzo uomo a John Wayne in Sentieri Selvaggi, e Sam passa senza sforzo da uno all’altro.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Nel cast ci saranno anche Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

