Il regista Ali Selim non sa ancora se si farà una stagione 2 di Secret Invasion, lo show si è concluso lo scorso mercoledì.

In una lunga intervista con Variety, il regista di Secret Invasion ha dichiarato che Marvel Studios non ha ancora pianificato un’eventuale stagione 2, ma che ci sono alcune trame che potrebbero essere analizzate:

Oh, sì, direi che si tratta di un finale di “stagione”. Ma chi lo sa, vero? Non so nulla della seconda stagione. Penso che ci siano degli ottimi spunti che potrebbero essere risolti. Ma ci sarà una seconda stagione? Non ne ho idea.