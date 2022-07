She-Hulk: nell’ultima clip c’è anche un riferimento a Ghost Rider?

Nella featurette di She-Hulk pubblicata negli scorsi giorni c’è un cartello che potrebbe essere un riferimento a Ghost Rider.

Durante la clip si può vedere un cartello raffigurante un mago, che di cognome fa Blaze. I fan dei fumetti hanno subito collegato il tutto a Johnny Blaze, l’identità segreta di Ghost Rider. Sarebbe un cambio dalle origini fumettistiche del personaggio, che invece del mago fa lo stunt man.

Ovviamente dato che il nome non sembra essere Johnny, quindi potrebbe non trattarsi di un riferimento a Ghost Rider ma solo di una svista dei fan per un omonimo.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

Secondo voi ci sarà Ghost Rider in She-Hulk: Attorney at Law? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book