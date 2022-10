She-Hulk: Tatiana Maslany vuole tornare nel reboot di Daredevil

Dopo essere apparsi fianco a fianco negli ultimi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany vorrebbe tornare come Jennifer Walters in Daredevil: Born Again.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha dichiarato che sta insistendo per partecipare alla nuova serie dedicata a Daredevil:

Continuo a mandare messaggi a Charlie Cox dicendogli : “Sono richiesta sul set oggi?” E lui mi dice: “Te lo faremo sapere a pranzo”. Ma continua a rimandare. Aspetterò fuori dal set con il mio costume da She-Hulk, quindi fammi entrare, coach.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa anche Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

Fonte: Screen Rant