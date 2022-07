Geni della musica ma anche padroni dei social network. Si perché lo scorso venerdì, i Metallica, la band heavy metal hanno duettato su TikTok con Eddie Munson (Joseph Quinn) durante la sua scena eroica nella quarta stagione di Stranger Things in cui suona il riff di chitarra della canzone “Master of Puppets” del 1986, tratta dall’omonimo album della band. Nel video di TikTok, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo eseguono la canzone con la didascalia “Eddie, questo è per te!”.

Al momento, il video ha 7,6 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di like. Inoltre, la canzone è ritornata in numerose classifiche streaming e iTunes.

La quarta stagione di Stranger Things ha riportato in auge un’altra canzone, “Running Up That Hill” della cantante pop britannica Kate Bush. Fortune.com ha riportato che la cantante ha guadagnato 2,3 milioni di dollari dalla canzone, pubblicata per la prima volta nel 1985.

