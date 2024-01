Ho dovuto finire quel lavoro così velocemente e poi iniziare “Fargo” così velocemente che, in un modo strano, sono davvero molto grata per il fatto di non aver affrontato un lungo addio a Keeley – perché ovviamente mi mancherà. Era davvero una persona che ero felice di interpretare, anche se ha avuto i suoi momenti complicati e ne ha passate tante. È una persona che vuole che tutti si sentano al meglio quel giorno. È stato un personaggio molto prezioso da interpretare per tre anni.

Facendo uno spin-off, mi sento nervosa all’idea di fare qualsiasi cosa senza l’intervento dell’intera squadra, perché eravamo una squadra. Ma detto questo, è imperativo che prima o poi trovi di nuovo qualcosa in cui ci sia anche Hannah, perché amo profondamente quella donna.