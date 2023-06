Ted Lasso si è concluso la scorsa settimana e uno dei suoi protagonisti, Phil Dunster, ha svelato quale storia ha preferito da spettatore.

Intervistato da Comic Book, Dunster ha confessato che le sue scene preferite sono quelle tra Roy e sua nipote Phoebe, e il coming out di Hughes:

Amo tutti i miei figli allo stesso modo, ma ho amato qualsiasi cosa con Phoebe, la nipote di Roy, penso sia semplicemente gioiosa. È così fantastica. Penso che la trama di Colin sia davvero importante e penso che l’abbiano trattata davvero bene dal mio punto di vista. È un ottimo uso della piattaforma. Perché non dovremmo evidenziare questo conflitto di un calciatore gay che sta lottando per uscire allo scoperto e utilizzare questo mondo che abbiamo creato per sostenerlo e, si spera, mostrare che è qualcosa che le persone potrebbero fare in futuro? Penso che sia una trama importante e lo fanno davvero bene, e Billy fa centro. Penso che sia davvero fantastico.